Воскресенье, 9 июня, 2024

Житель Люберец утонул в Ухоловском районе

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от lachetas на Freepik

В субботу, 8 июня, в Ухоловского районе спасатели извлекли из воды тело мужчины. Об этом пишет РЗН. инфо со ссылкой на СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась на Шкуринском пруду. Выяснилось, что погиб 43- летний мужчина.

По предварительной информации от полиции, мужчина рыбачил с малолетней дочерью и ему стало плохо. Об этом пишет ИД «Пресса».

Обстоятельства происшествия расследует Кораблинский МСО.

На этой неделе, 5 июня, в Касимовском районе утонул 14-летний подросток, а в Борковском карьере в Рязани — 23-летний студент Рязанского филиала московского университета МВД.

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