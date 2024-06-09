Житель Люберец утонул в Ухоловском районе

В субботу, 8 июня, в Ухоловского районе спасатели извлекли из воды тело мужчины. Об этом пишет РЗН. инфо со ссылкой на СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась на Шкуринском пруду. Выяснилось, что погиб 43- летний мужчина.

По предварительной информации от полиции, мужчина рыбачил с малолетней дочерью и ему стало плохо. Об этом пишет ИД «Пресса».

Обстоятельства происшествия расследует Кораблинский МСО.

На этой неделе, 5 июня, в Касимовском районе утонул 14-летний подросток, а в Борковском карьере в Рязани — 23-летний студент Рязанского филиала московского университета МВД.