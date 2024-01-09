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Житель Касимова предстанет перед судом за убийство супруги

7info
Фото: vk.com/sudpress62
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Житель Касимова предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Касимовским межрайонным следственным отдела следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, 1966 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 19 ноября 2023 года в Касимове обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве ревности нанес супруге несколько ножевых ударов. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина был задержан и на основании ходатайства следователя заключён под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

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