Житель Екатеринбурга чуть не убил соседа, защищая котёнка

Мужчина из Екатеринбурга несколько раз ударил своего соседа ножом, поскольку тот пнул ногой его котёнка. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Конфликт начался после того, как потерпевший пнул котёнка подозреваемого. Вслед за этим между мужчинами началась словесная перепалка, а затем — драка. После этого ссора утихла, однако вновь вспыхнула на следующий день. На этот раз владелец питомца схватился за нож и нанёс обидчику кота несколько ударов холодным оружием. Пострадавшего спасали врачи.

Защитнику котёнка предстоит нести ответственность по статье «покушение на убийство».