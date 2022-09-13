Вторник, 13 сентября, 2022
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Женщина зарезала любовника, от которого собиралась уйти к бывшему сожителю

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Абакане 41-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве 35-летнего знакомого. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 10 сентября. Уголовное дело на женщину завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, жертва и убийца встречались несколько месяцев. Вечером 10 сентября мужчина пришёл в квартиру к своей знакомой. Во время употребления спиртного любовники поссорились, поскольку женщина сообщила о намерении вернуться к бывшему сожителю.

Хозяйка квартиры решила вопрос кардинально: взяла нож и один раз ударила гостя в шею. От полученной раны мужчина умер на месте.

Жительница Абакана задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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