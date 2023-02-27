Женщина убила месячную дочь и спрятала на могиле родственника

В Воронеже следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено в Воронеже 3 сентября прошлого года. Женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове.

Через два дня девочка умерла. Позднее эксперты установят, что причиной смерти ребёнка стала черепно-мозговая травма.

Мать, пытаясь уйти от ответственности, отнесла труп дочери на могилу родственника на одном из городских кладбищ. Затем сообщила о случившемся правоохранителям.

— Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов женщина страдает хроническим психическим расстройством, — говорится в сообщении СК.

Психиатры установили, что обвиняемая совершила преступление не осознавая этого. Мать-убийцу собираются направить на принудительное лечение. Соответствующее решение примет суд.