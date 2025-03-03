Женщина, пытавшаяся убить своего новорожденного сына, предстанет перед судом

Женщина, совершившая преступление в отношении новорожденного сына в 2008 году, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

По версии следствия, в июле 2008 года в зарослях кустарника возле одного из жилых домов по ул. Комсомольский переулок г. Рязани мужчина обнаружил новорожденного мальчика с обмотанной вокруг его головы материей, перекрывающей ему дыхательные пути. Смерть ребенка не наступила, так как обнаруживший его мужчина вовремя освободил его лицо от материи, обеспечив ему возможность беспрепятственно дышать. Впоследствии ребенок был доставлен в медицинское учреждение и остался жив.

Эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и проведение судебных экспертиз позволили установить личность преступника. Им оказалась ранее судимая 46-летняя жительница Липецкой области, которая по причине отсутствия возможности содержания новорожденного ребенка решила совершить его убийство путем закрытия дыхательных путей и оставления в безлюдном месте. Полагая, что ребенка никто не найдет, в связи с чем наступит его смерть, женщина скрылась с места происшествия.

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Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.