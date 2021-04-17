12.2 C
Рязань
Суббота, 17 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Железнодорожный вокзал в Костроме закроют на реконструкцию

Елена Лобанова
????????????????????????????????????
- Advertisement -

В Костроме железнодорожный вокзал закроют на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. 

Известно, что решение о ремонте здания и помещений приняли в июле 2020 года. В рамках договора внутри перепланируют зоны отдыха, отремонтируют кровлю и заменят инженерные коммуникации. Последний раз капремонт на объекте выполняли более 20 лет назад. 

— Объекты переоборудуют и для маломобильных граждан. На автовокзале появятся пандусы, специальные входы, кассы и санузлы. Слабовидящие люди смогут воспользоваться системой навигации и связи. А для слабослышащих сделают систему «Исток», — говорится в сообщении. 

В здании оборудуют новые тактильные средства навигации и информирования шрифтом Брайля. Такие таблички появятся возле всех функциональных зон. У каждого входа установят мнемосхемы, тактильную плитку. При этом шуц-линия появится перед краем поверхности платформы. 

К тому же, площадь вокруг вокзала также переоборудуют. Асфальт заменят гранитным тротуаром, обустроят современное освещение, установят скульптуры и проведут озеленение. 

На время проведения работ железнодорожный вокзал закроют. Кассы разместятся во временных мобильных модулях.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]