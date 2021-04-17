Железнодорожный вокзал в Костроме закроют на реконструкцию

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В Костроме железнодорожный вокзал закроют на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Известно, что решение о ремонте здания и помещений приняли в июле 2020 года. В рамках договора внутри перепланируют зоны отдыха, отремонтируют кровлю и заменят инженерные коммуникации. Последний раз капремонт на объекте выполняли более 20 лет назад.

— Объекты переоборудуют и для маломобильных граждан. На автовокзале появятся пандусы, специальные входы, кассы и санузлы. Слабовидящие люди смогут воспользоваться системой навигации и связи. А для слабослышащих сделают систему «Исток», — говорится в сообщении.

В здании оборудуют новые тактильные средства навигации и информирования шрифтом Брайля. Такие таблички появятся возле всех функциональных зон. У каждого входа установят мнемосхемы, тактильную плитку. При этом шуц-линия появится перед краем поверхности платформы.

К тому же, площадь вокруг вокзала также переоборудуют. Асфальт заменят гранитным тротуаром, обустроят современное освещение, установят скульптуры и проведут озеленение.

На время проведения работ железнодорожный вокзал закроют. Кассы разместятся во временных мобильных модулях.