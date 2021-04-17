Железнодорожный вокзал в Костроме закроют на реконструкцию

В Костроме железнодорожный вокзал закроют на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Известно, что решение о ремонте здания и помещений приняли в июле 2020 года. В рамках договора внутри перепланируют зоны отдыха, отремонтируют кровлю и заменят инженерные коммуникации. Последний раз капремонт на объекте выполняли более 20 лет назад.
В здании оборудуют новые тактильные средства навигации и информирования шрифтом Брайля. Такие таблички появятся возле всех функциональных зон. У каждого входа установят мнемосхемы, тактильную плитку. При этом шуц-линия появится перед краем поверхности платформы.
К тому же, площадь вокруг вокзала также переоборудуют. Асфальт заменят гранитным тротуаром, обустроят современное освещение, установят скульптуры и проведут озеленение.
На время проведения работ железнодорожный вокзал закроют. Кассы разместятся во временных мобильных модулях.