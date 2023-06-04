Воскресенье, 4 июня, 2023
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Здание Сбербанка в Рязани продают на Авито более чем за 162 млн рублей

Татьяна Проводина
Источник: сайт Авито

Здание Сбербанка в Советском районе Рязани выставлено на продажу на Авито. Нежилое здание площадью 4267 квадратных метров находится на участке 2995 квадратных метров по адресу: ул. Маяковского, д. 37.

Объект продаётся с торгов на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Торги пройдут 15 июня. Цена – 162 253 000 рублей.

Помимо основного здания продаются здание котельной и земельный участок. Год постройки зданий – 1996.

Отмечается, что покупатель обязан заключить с продавцом договор обратной аренды сроком не меньше 10 лет.

Здание Сбербанка в Рязани продают на Авито более чем за 162 млн рублей

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