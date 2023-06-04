Здание Сбербанка в Рязани продают на Авито более чем за 162 млн рублей

Здание Сбербанка в Советском районе Рязани выставлено на продажу на Авито. Нежилое здание площадью 4267 квадратных метров находится на участке 2995 квадратных метров по адресу: ул. Маяковского, д. 37.
Объект продаётся с торгов на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Торги пройдут 15 июня. Цена – 162 253 000 рублей.
Помимо основного здания продаются здание котельной и земельный участок. Год постройки зданий – 1996.
Отмечается, что покупатель обязан заключить с продавцом договор обратной аренды сроком не меньше 10 лет.