7info 11.09.2022 10:38 Завотделением Рязанской ОКБ вернулся из Лисичанска На главнуюНовости РязаниМедицина Заведующий отделением сосудистой хирургии Рязанской ОКБ Андрей Егоров вернулся из Лисичанска. Об этом 11 сентября сообщил главврач клиники Андрей Карпунин. — Этот город в ЛНР находится в 10 километрах от линии фронта, поэтому задачи у нашего врача были самые сложные, — отметил Карпунин. — Андрей Егоров состоял в бригаде, которая оказывала первую медицинскую помощь.В госпиталь Лисичанска поступали бойцы с различными травмами и патологиями: минно-взрывные, огнестрельные, колотые раны, травмы различной степени тяжести, — вот клинические случаи, с которыми сталкивался наш хирург за три недели нахождения в зоне СВО.Все это время заведующий отделением сосудистой хирургии пребывал там как волонтер, взяв отпуск в Областной клинической больнице. Андрей КарпунинРязанская ОКБ Новости СМИ2 Новости СМИ2