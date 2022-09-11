Воскресенье, 11 сентября, 2022
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Завотделением Рязанской ОКБ вернулся из Лисичанска

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Заведующий отделением сосудистой хирургии Рязанской ОКБ Андрей Егоров вернулся из Лисичанска. Об этом 11 сентября сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

— Этот город в ЛНР находится в 10 километрах от линии фронта, поэтому задачи у нашего врача были самые сложные, — отметил Карпунин. — Андрей Егоров состоял в бригаде, которая оказывала первую медицинскую помощь.

В госпиталь Лисичанска поступали бойцы с различными травмами и патологиями: минно-взрывные, огнестрельные, колотые раны, травмы различной степени тяжести, — вот клинические случаи, с которыми сталкивался наш хирург за три недели нахождения в зоне СВО.

Все это время заведующий отделением сосудистой хирургии пребывал там как волонтер, взяв отпуск в Областной клинической больнице.

Завотделением Рязанской ОКБ вернулся из Лисичанска
Завотделением Рязанской ОКБ вернулся из Лисичанска
Завотделением Рязанской ОКБ вернулся из Лисичанска
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