Завотделением Рязанской ОКБ вернулся из Лисичанска

— Этот город в ЛНР находится в 10 километрах от линии фронта, поэтому задачи у нашего врача были самые сложные, — отметил Карпунин. — Андрей Егоров состоял в бригаде, которая оказывала первую медицинскую помощь.

В госпиталь Лисичанска поступали бойцы с различными травмами и патологиями: минно-взрывные, огнестрельные, колотые раны, травмы различной степени тяжести, — вот клинические случаи, с которыми сталкивался наш хирург за три недели нахождения в зоне СВО.

Все это время заведующий отделением сосудистой хирургии пребывал там как волонтер, взяв отпуск в Областной клинической больнице.