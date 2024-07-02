Завершились съемки комедии об эйджизме в личных отношениях «Макрон»

В минувшие выходные закончились съемки нового 20-серийного комедийного сериала производства Good Story media для телеканала ТНТ – «Макрон» (16+).

Эта история не про политику, а про эйджизм в личных отношениях, про первые мужские решения, когда тебе немного за 20, про новые жизненные грани, когда тебе уже 45 и, конечно, про любовь. После прошлогоднего фестиваля «Пилот», где «Макрон» получил приз за «Лучший актерский ансамбль» и множество положительных отзывов, проект стал одним из ожидаемых сериалов. Премьера «Макрона» состоится на телеканале ТНТ уже этой осенью, сообщили 7info в пресс-службе телеканала.

По сюжету, молодой парень Андрей (Алексей Лукин) приезжает из Москвы в родной маленький городок, расположенный в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями (Ольга Медынич и Михаил Трухин). Вика (Марина Александрова) – начальница Андрея, их служебный роман незаметно перерос в серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, но это вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – «в семье появился свой собственный Макрон». Мама Андрея (Ольга Медынич) использует все возможные методы, чтобы Вика срочно исчезла из жизни сына: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка (Дарья Пицик) Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец (Александр Робак) влюбляется в Вику и твердо намерен на ней жениться.

Роль Андрея исполняет Алексей Лукин («Контакт», «Казачок», «Ивановы-Ивановы»), а его возлюбленной «в возрасте» – Марина Александрова. Ольга Медынич («Сладкая жизнь», «БИХЭППИ», «Волшебный участок», «Вампиры средней полосы») и Михаил Трухин («Ивановы-Ивановы», «Улицы разбитых фонарей») сыграли родителей «русского Макрона», Александр Робак («Сладкая жизнь», «БИХЭППИ», «Эпидемия») – соседа, которому также приглянулась Вика, а Дарья Пицик («Соседка», «Дылды») – его дочь.

Также в ролях: Ольга Хохлова, Байбулат Батуллин, Игорь Хрипунов, Поля Полякова, Юлия Акимова, Всеволод Володин, Виктор Бычков и др.

Пилот сериала «Макрон», снятый в 2022 году, вошел в конкурсную программу фестиваля пилотов и первых серий «Пилот» в Иваново в прошлом году и получил приз за «Лучший актерский ансамбль». Режиссером пилота выступил Борис Дергачев (это его режиссерский дебют, а позднее он снял фильм и сериал «Праздники»). Сезон «Макрона» сняла Ирина Аркадьева, для которой проект также стал режиссерским дебютом, но в ее фильмографии уже такие громкие проекты, как «Сладкая жизнь», «БИХЭППИ», «Соседка», «Прелесть» в качестве креативного продюсера и сценариста. Оператор-постановщик – Денис Першин («Сестры», «Вампиры средней полосы», ИП «Пирогова»). Автор идеи – Антон Щукин, а в авторской группе проекта: Александр Егоров, Константин Сафаров, Михаил Какубери, Алексей Смолянников, Андрей Воробьёв, Алексей Харитонов.

Съемки сезона прошли в Москве, Московской области, а также под Тверью. Съемочный процесс был разбит на два блока, начался он в павильонах «Мосфильма», а весной съемочная группа приступила к натурным съемкам. По сценарию «Макрона», действие сериала проходят в небольшом городке Архангельской области Мезень. Одна из смен прошла в 35-градусную жару на аэродроме под Тверью, который превратился на это время в небольшой аэропорт Мезени, а самая массовая сцена, с участием около 250 человек, – в деревне Городище Ступинского района МО, где были сняты сцены празднования Дня города. Также одной из запоминающихся смен для группы и актеров стали съемки на водонапорной башне высотой с 5-этажный дом, в которой приняли участие все актеры проекта.

Ирина Аркадьева, режиссер сериала «Макрон»: «В конце съемочного периода не хочется говорить о сюжете – зритель увидит нашу историю уже этой осенью. На съемках я шутила, что обычно режиссерский дебют – это прогулка по дороге и длинные разговоры героев, долгие планы и многозначительные паузы, но не в моем случае. Кони, пожары, водонапорные башни, день города, драки, прыжки с крыши и немного подводных съемок в бочке – все это звучало как вызов, но самый классный на свете актерский ансамбль и съемочная группа мечты всегда поддерживали! Антон Щукин, сооснователь Good Story Media и автор идеи «Макрона» еще в далеком, как сейчас кажется, 2020-м году рассказывал о нашем новом проекте, но тогда я не могла представить, что именно эта история станет для меня такой родной и близкой. Надеемся, что именно так она будет воспринята и зрителями ТНТ».

Марина Александрова, актриса: «Я уже завидую зрителям, что они увидят наш проект! Вас ждет народный хит, уверена! И, конечно, нас объединила творческая химия и Good story, а еще желание повеселиться и порадовать зрителей, ведь нам так всем это сегодня необходимо!»

Ольга Медынич, актриса: «На съемочной площадке собрались любимые мне люди, с которыми я неоднократно работала и с кем дружу в реальной жизни. Зритель увидит душевную историю, за которой будет интересно следить!».