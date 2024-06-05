Затраты на охрану окружающей среды в Рязанской области составили 4 млрд рублей

Текущие затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, в Рязанской области в 2023 году составили 4 млрд рублей, из них 2,8 млрд рублей потрачено на сбор и очистку сточных вод, 0,6 млрд рублей — на обращение с отходами, 0,4 млрд рублей — на охрану атмосферного воздуха. Такие данные приводит Рязаньстат.

В Центральном федеральном округе наибольшие затраты на охрану окружающей среды сделаны в размере 13,4 млрд рублей в Воронежской области, наименьшие — 1,3 млрд рублей — в Ивановской области.

70,4% всех расходов на охрану окружающей среды в регионе пришлись на долю предприятий обрабатывающих производств, 15,5% — на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, 4% — на обеспечение электрической энергией, газом и паром.

В муниципальном разрезе наибольшие вложения сделаны в городе Рязани — 3,3 млрд рублей, а также в Шиловском районе — 104 тыс. рублей, Пронском районе — 91,9 тыс. рублей, Рязанском районе — 70,7 тыс. рублей, Михайловском районе — 63,2 тыс. рублей.