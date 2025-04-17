«Заныли!»: петербуржец посмеялся над обстрелом Белгорода и попал в суд

На судебном заседании в Петербурге избрали меру пресечения местному жителю, написавшему издевательские комментарии после обстрела Белгорода, пишет Объединенная пресс-служба судов города.

По данным СМИ, злоумышленник на фоне атаки ВСУ на город 30 декабря 2023 года написал пользователям, взволнованным трагедией, что они «заныли».

Петербуржца задержали в среду, ему выдвинули обвинения, он сознался в содеянном.

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В итоге мужчине запретили общаться с участниками судопроизводства, пользоваться телефоном и интернетом, обмениваться сообщениями и менять место жительства.

При атаке ВСУ на Белгород погибли не менее 25 человек, в том числе дети, более 100 пострадали.