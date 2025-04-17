Четверг, 17 апреля, 2025
18.2 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

«Заныли!»: петербуржец посмеялся над обстрелом Белгорода и попал в суд

powder

На судебном заседании в Петербурге избрали меру пресечения местному жителю, написавшему издевательские комментарии после обстрела Белгорода, пишет Объединенная пресс-служба судов города.

По данным СМИ, злоумышленник на фоне атаки ВСУ на город 30 декабря 2023 года написал пользователям, взволнованным трагедией, что они «заныли».

Петербуржца задержали в среду, ему выдвинули обвинения, он сознался в содеянном.

Реклама

В итоге мужчине запретили общаться с участниками судопроизводства, пользоваться телефоном и интернетом, обмениваться сообщениями и менять место жительства.

При атаке ВСУ на Белгород погибли не менее 25 человек, в том числе дети, более 100 пострадали.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.