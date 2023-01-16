Понедельник, 16 января, 2023
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Зампред правительства Артёмов рассказал о строительстве молочной фермы в Касимовском районе

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Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов посетил Касимовский район. В рамках визита он осмотрел площадку, на которой появится молочно-товарная ферма на 2 тысячи голов.

Планируемый объём инвестиций в проект – более 2 млрд рублей до конца 2024 года. По словам Артёмова, уже проведены следующие работы: получено разрешение на строительство, подготовлена проектно-сметная документация 1 этапа, фермы на 1000 голов, проведена расчистка территории строительства, проведены фундаментные работы, внесена предоплата за оборудование для молочной фермы и за оборудование по навозоудалению.

Также заключен кредитный договор с АО «Россельхозбанк» на предоставление льготного инвестиционного кредита на сумму 853 млн рублей.

– К 2025 году планируется выход на планируемую мощность по производству молока на комплексе – 20,6 тыс. тонн. Обслуживать этот комплекс будет порядка 30 специалистов, – заявил Артёмов.

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