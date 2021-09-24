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Пятница, 24 сентября, 2021
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Заключённый пытался доставить в рязанскую колонию партию сотовых телефонов

7info
Заключённый пытался доставить в рязанскую колонию партию сотовых телефонов

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Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 3 УФСИН России по Рязанской области обнаружили и изъяли мобильные телефоны. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Запрещённые предметы на закрытую территорию колонии-поселения пытался ввезти осуждённый. Он спрятал телефоны и комплектующие под обшивкой сидения автобуса, который возит заключённых с производства в селе Троицкое.

Оперативники обнаружили 18 сотовых телефонов, 13 сим-карт, 5 блоков зарядных устройств, 7 USB проводов, 1 наушники (без микрофона).

Нарушителя поместили в штрафной изолятор. Будет рассмотрен вопрос о переводе его в обычную колонию.

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