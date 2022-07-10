Татьяна Проводина

Заявки на IV конкурс Президентского фонда культурных инициатив начнут принимать 19 августа

Фото с сайта Минкультуры Рязанской области

Заявки на IV специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив начнут принимать 19 августа.

На проведение мероприятия выделен миллиард рублей, – сообщает минкультуры Рязанской области.

Конкурсные проекты принимаются по 6 направлениям: «Гордимся», «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбасса – Герои России», «Мы вместе», «Культурный код».

К участию допускаются проекты НКО, коммерческих организаций, ИП, связанных с образовательными, культурными и просветительскими проектами, в том числе в Донбассе и на освобождаемых территориях.

Приём заявок продлится до 12 сентября. Победителей, по плану, определят не позже 31 октября. Сроки реализации проектов – с 19 августа 2022 до 31 декабря 2023 года.

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