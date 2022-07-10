Заявки на IV конкурс Президентского фонда культурных инициатив начнут принимать 19 августа

Заявки на IV специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив начнут принимать 19 августа.

На проведение мероприятия выделен миллиард рублей, – сообщает минкультуры Рязанской области.

Конкурсные проекты принимаются по 6 направлениям: «Гордимся», «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбасса – Герои России», «Мы вместе», «Культурный код».

К участию допускаются проекты НКО, коммерческих организаций, ИП, связанных с образовательными, культурными и просветительскими проектами, в том числе в Донбассе и на освобождаемых территориях.

Приём заявок продлится до 12 сентября. Победителей, по плану, определят не позже 31 октября. Сроки реализации проектов – с 19 августа 2022 до 31 декабря 2023 года.