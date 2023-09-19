Задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы

Задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на улице Молдавская на западе Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры столицы.

— В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Труп женщины 1972 года рождения нашёл около дома мужчина, гулявший с собакой. Причиной смерти стала травма головы.

Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

По данным телеграм-канала Mash, чиновницу Роспотребнадзора убил ранее судимый за изнасилование мужчина. Уроженец Махачкалы без какой-либо причины напал на женщину утром, когда она шла на работу.

Во время убийства мужчина был пьян.