Вторник, 19 сентября, 2023
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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы

7info
Фото: t.me/moscowproc

Задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на улице Молдавская на западе Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры столицы.

— В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Труп женщины 1972 года рождения нашёл около дома мужчина, гулявший с собакой. Причиной смерти стала травма головы. 

Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

По данным телеграм-канала Mash, чиновницу Роспотребнадзора убил ранее судимый за изнасилование мужчина. Уроженец Махачкалы без какой-либо причины напал на женщину утром, когда она шла на работу.

Во время убийства мужчина был пьян. 

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