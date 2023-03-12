Задержан мужчина, избивший 16-летнего подростка в маршрутке в центре Новороссийска 

Силовики задержали 43-летнего мужчину, избившего 16-летнего подростка в маршрутке в центре Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент случился 8 марта. По данным СК, мужчина, используя малозначительный повод для выяснения отношений, дважды ударил в лицо незнакомого парня.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Задержанный полностью признал вину, раскаялся и готов загладить причинённый вред несовершеннолетнему.

На время следствия мужчину поместили под домашний арест.

О ходе расследования дела ранее поручил доложить председатель СК РФ Бастрыкин.