За три месяца рязанцы получили ключи от 759 квартир в новостройках

С января по март 2024 года ключи от квартир в новостройках получили почти в два раза больше рязанцев, чем за аналогичный период прошлого года. Покупатели жилья перечислили застройщикам 2 млрд рублей по 759 договорам, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

До момента сдачи дома в эксплуатацию средства хранились на счетах эскроу. Механизм проектного финансирования обязателен для возведения всех новостроек. На 1 апреля для жителей Рязанской области было открыто 7 тысяч счетов эскроу в аккредитованных банках, на которых хранилось 16,9 млрд рублей. За год средняя сумма, которую покупатели размещали для приобретения жилья, выросла почти на четверть — с 2,5 млн рублей по итогам I квартала 2023 года до 3,1 млн рублей в 2024 году.

Застройщики при возведении домов активно используют заемные средства. На начало апреля действовало 63 договора строительных фирм с банками на 40,1 млрд рублей. Сумма на 64% больше, чем годом ранее.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на 1 апреля 2024 года в регионе строилось 106 домов с использованием счетов эскроу. 30 из них были заложены в I квартале. Новостройки рассчитаны на 27 тысяч квартир общей площадью более 1,3 млн квадратных метров.