Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

За сутки в Рязанской области выявили 12 нарушений ПДД при перевозке пассажиров

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

26 октября в Рязанской области инспекторы Госавтоинспекции и Ростехнадзора провели профилактическое мероприятие «Автобус» с целью выявления нарушений пассажирских перевозок.

В ходе мероприятия было выявлено 12 нарушений правил дорожного движения, допущенных при перевозке пассажиров. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Такие профилактические мероприятия региональная ГИБДД проводит регулярно для повышения уровня безопасности пассажирских перевозок.

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