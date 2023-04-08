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Суббота, 8 апреля, 2023
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За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани понизился на 7 сантиметров

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Фото: МЧС России

В течение суток уровень воды в реке Оке в пределах города Рязани уменьшился на 7 сантиметров и сейчас составляет 581 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В то же время, уровень воды в реке Мокше у Кадома уменьшился на 3 сантиметра и достигает 664 сантиметров выше нулевой отметки на гидрологическом посту.

Пять низководных мостов, семь дорожных участков и 150 приусадебных участков все еще остаются под водой. Шесть населенных пунктов были отрезаны от мира из-за наводнения, но организовано четыре лодочных переправы.

Два плавающих транспортёра МЧС России продолжают работать в Рязанском районе.

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