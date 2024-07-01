За развращение малолетних рязанца лишат свободы на 21 год

В Рязанском областном суде 27 июня огласили приговор в отношении гражданина О., которого обвиняют сразу в пяти преступлениям, связанными с насильственными действиями сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что мужчина знакомился в социальных сетях с малолетними девочками, которым не было и 14 лет, представлялся девушкой или несовершеннолетней. Уговорами и шантажом он принуждал делать и отправлять ему фотографии порнографического характера. В дальнейшем снимки злоумышленник хранил и распространял.

По совокупности преступлений гражданин О. получил 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительными наказаниями в виде ограничения свободы на 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с детьми, на 9 лет, которые будут отбываться после отбытия основного наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.