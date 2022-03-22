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Вторник, 22 марта, 2022

За неделю в Рязани отремонтировали ямы на 14 участках

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За неделю в Рязани отремонтировали ямы на 14 участках

7info7

На прошлой неделе работы по ликвидации аварийных выбоин в Рязани проводились на 14 участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Речь идёт о следующих улицах: Гагарина, 9-я Линия, 4-я Линия, Быстрецкая, Магистральная, Вознесенская, Сенная, Павлова, Типанова, Радищева, Сысоевская, Военных Автомобилистов.

Общая площадь ремонта составила 400 кв. м. В администрации отметили, что с начала года отремонтировано 48 участков на площади более 2,5 тыс. кв. м.

На этой неделе планируется выполнение работ по ликвидации аварийных выбоин на участках автодорог по улицам Магистральной, Военных Автомобилистов, Татарской, Зубковой, Крупской, Васильевский проезд, Новосёлов.

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