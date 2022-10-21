Пятница, 21 октября, 2022
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За неделю более 70 ошибочно призванных рязанцев вернулись домой

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

За прошедшую неделю более 70 жителей Рязанской области, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом сообщило 21 октября региональное отделение ОНФ.

Среди ошибочно призванных – многодетных отцы из Рязани, Сапожковского, Сасовского, Шиловского, Клепиковского, Сараевского районов. Также домой вернулись отец ребёнка-инвалида и учитель школы из Рязанского района.

Кроме того, после прохождения медкомиссий не попали под мобилизацию рязанцы, страдающие серьёзными заболеваниями, а также граждане, должности которых были забронированы системообразующими предприятиями.

Многим из тех, кто был ошибочно призван в рамках частичной мобилизации на этой неделе, добиться справедливости помог ОНФ.

Отметим, с начала объявления мобилизационной кампании домой вернулись более 260 ошибочно призванных жителей Рязанской области.

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