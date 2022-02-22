За наличными из маткапитала стали обращаться в два раза чаще

Высокая инфляция и другие последствия пандемического кризиса привели к росту в 2,2 раза количества заявлений от нуждающихся семей на «обналичивание» средств материнского (семейного) капитала (МСК). Если в 2020 году за ежемесячной выплатой в размере регионального детского прожиточного минимума обратились 134,3 тыс. россиян, то в 2021-м — уже 295,2 тыс., что составляет 42% от всех заявлений на эту меру соцподдержки. Такие данные приведены в аналитической записке Счетной палаты по исполнению бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в прошлом году.

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Опция «обналичить» маткапитал появилась для семей с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Ежемесячная выплата осуществляется в размере регионального прожиточного минимума для детей. Как напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, в 2018-2019 годах такие выплаты назначались семьям с доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов и на детей в возрасте до 1,5 лет. С 2020-го года — на детей до трех лет, а критерии нуждаемости смягчены: выплату могут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

На сайте ПФР можно самостоятельно ознакомиться с примерами, которые позволяют оценить свои шансы на получение этой меры господдержки. Например, в Москве, если в семье из четырех человек (два родителя и два ребенка) общий доход составляет до 170 968 рублей, то из средств материнского капитала они будут получать ежемесячно 16 174 рубля, пока второму малышу не исполнится три года. А, скажем, в Приморском крае — 131 304 рубля и 16 025 рублей соответственно. Это позволяет практически полностью (с остатком порядка 100 с небольшим тысяч) выбрать МСК за три года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Борщевой недобор: за наличными из маткапитала стали обращаться вдвое чаще»