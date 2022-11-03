За два дня на Северной окружной дороге в Рязани установили 30 опор ЛЭП

С 31 октября по 1 ноября на Северной окружной дороге уложили 2400 квадратных метров нижнего и верхнего слоёв щебёночного основания. Об этом сообщается в группе Дирекция дорог Рязанской области ВКонтакте.

Также за два дня уложили 84 погонных метра полиэтиленовых труб, смонтировали одно очистное сооружение и установили 30 опор линий искусственного электроосвещения.

Реконструкция Северной окружной дороги идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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