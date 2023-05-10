spot_img
Среда, 10 мая, 2023

За 4 выходных дня в Рязанской области ликвидировали 59 пожаров

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

С 6 по 9 мая в Рязанской области ликвидировали 59 пожаров. Статистику приводит Главное управление МЧС по региону. Потушено 15 техногенных возгораний, 44 загорания сухой травянистой растительности и мусора.

За 4 выходных дня огонь уничтожил и повредил 18 строений и 1 единицу техники. Жертвами пожаров стали два человека, ещё один пострадал.

8 мая на пожаре в селе Глебово Путятинского района пострадал мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован.

8 мая на пожаре в селе Муравлянка Сараевского района погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1976 года рождения.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации