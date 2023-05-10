За 4 выходных дня в Рязанской области ликвидировали 59 пожаров

С 6 по 9 мая в Рязанской области ликвидировали 59 пожаров. Статистику приводит Главное управление МЧС по региону. Потушено 15 техногенных возгораний, 44 загорания сухой травянистой растительности и мусора.

За 4 выходных дня огонь уничтожил и повредил 18 строений и 1 единицу техники. Жертвами пожаров стали два человека, ещё один пострадал.

8 мая на пожаре в селе Глебово Путятинского района пострадал мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован.

8 мая на пожаре в селе Муравлянка Сараевского района погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1976 года рождения.