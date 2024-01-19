За 2023 год «Ростелеком» установил 20 базовых станций в Рязанской области

«Ростелеком» выполнил годовой план работ в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в Рязанской области. Провайдер ввел здесь в эксплуатацию еще 20 базовых станций. В результате около пяти тысяч жителей малых населенных пунктов получили возможность пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом по технологии LTE (4G).

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«УЦН 2.0 — важный социальный проект, направленный на создание доступной цифровой среды в небольших населенных пунктах. Базовые станции, построенные в прошлом году, обеспечили возможностью пользоваться различными онлайн-сервисами (от госуслуг и телемедицины до интернет-банкинга и образовательных ресурсов) несколько тысяч человек, проживающих в отдаленных уголках Рязанской области. Безусловно, появление гарантированного доступа в Сеть значительно повысит их качество жизни».

В 2021 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (с численностью жителей от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 деревень, сёл и поселков. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

«Рязанская область обладает вытянутыми территориальными границами, из-за чего некоторые районы сильно удалены от самой Рязани. Один из них – Шацкий, в котором есть малые поселения, где ранее было невозможно создать телеком-инфраструктуру. Таким местам уделяем особое внимание. За прошедший год обеспечили услугами связи и быстрым 4G-интернетом 800 жителей отдаленных сёл, среди которых Завидное, Кермись и Новософьино. Также в 2023 году сети четвертого поколения появились в деревнях Кадомского, Милославского, Путятинского, Касимовского и других районов региона. И мы продолжим расширять покрытие, чтобы предоставить нашим землякам возможность пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Поскольку сегодня стабильный интернет для жителей небольших населенных пунктов важен так же, как и для городских».

Базовые станции появились в населённых пунктах Кермись, Новософьино, с. Шыверляй, с. Завидное и Лесная поляна Шацкого р-на; н.п.п. Совхоза «Большевик», Мураевня и д. Бугровка Милославского р-на; д. Павловка и с. Зимарово Александро-Невского р-на; с. Тимошкино и Муратово Шиловского р-на; с. Унгор Путятинского р-на; д. Романцево Рыбновского р-на; с. Лубяники, Шостье и д. Полутино Касимовского р-на; с. Жокино Захаровского р-на; с. Алексеевка Сараевского р-на; с. Енкаево Кадомского р-на.