Жителей Урала накажут за неправильный выгул собак

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Двух жителей Новоуральска, должны были соблюдать режим полной самоизоляции, накажут за выгул своих питомцев. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о женщине 1986 года рождения, вернувшейся из Турции, и мужчине 1959 года рождения, недавно прилетевшим из Испании. Сообщается, что они должны были находиться дома на фоне пандемии коронавируса, однако вышли на улицу, чтобы выгулять собак.

В их отношении составлены административные протоколы. Они объяснили свое поведение тем, что больше некому вывести домашних животных на прогулку. При этом нарушители пообещали больше не нарушать режим до его окончания.