Житель взорвавшегося дома уцелел благодаря работе

Житель Ярославля, в доме которого случился взрыв газа, чудом уцелел, потому что задержался на работе. Его призвали остаться на более долгий срок в одном из храмов, который он реставрирует.

Как сообщает РЕН ТВ, обычно мужчина в это время уже находится дома. Но 21 августа его спасла работа.

«Задержались на работе, слава Богу. Приехали и уже не попали домой. Обычно в это время уже дома», – заявил реставратор.

Он добавил, что все еще не знает, как теперь выглядит его квартира. Но у его соседей, по словам мужчины, «и пола-то не осталось».