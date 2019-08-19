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Житель Петерубрга проехал на ГАЗ-24 половину Европы и Нюрбургринг

Житель Северной столицы купил на сайте бесплатных объявлений автомобиль ГАЗ-24. Затем мужчина восстановил машину и осуществил масштабное путешествие на знаменитом советском седане. Венцом поездки стал заезд по легендарной гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Петербуржец реставрировал «24-ку» примерно девять месяцев. Необходимо было докупать комплектующие. ПО словам владельца авто, он приобретал как отечественные агрегаты, так и оригинальные детали от других автомашин. По окончании ремонтных работ россиянин решил устроить путешествие в Европу, которое продлилось 14 дней. За эти две недели автомобилист в компании друзей посетил 11 государств, а также 6 000 километров.

Конечная точка маршрута – трасса Нюрбургринг – была достигнута и покорена петербуржцем. На своей Волге парень проехал по автодороге за 10 минут 50 секунд. Так, питерская «24-ка» стала первым автомобилем этой марки, которому это удалось, сообщает Мегаполис.

Фото: Мегаполис

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