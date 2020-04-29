Заподозренный в поджоге леса хотел «замять дело»

Мэр Усть-Кута Александр Душин сообщил, что первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, заподозренный в поджоге леса с другими чиновниками, «пытался замять дело». Об этом пишет РЕН ТВ.
Отметим, что 28 апреля появились данные о том, что работники администрации Усть-Кутского района могли прибыть в лес, чтобы поджечь его. Один из чиновников был замечен неподалеку от места возгорания. Сами заподозренные отметили, что прибыли, чтобы снять пожар с коптера.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что после проверки, проводимой полицейскими по факту инцидента с чиновниками, будет проводиться кадровая перестановка.
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