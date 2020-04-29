Среда, 29 апреля, 2020
17.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Заподозренный в поджоге леса хотел «замять дело»

Алексей Агеев
Фото - РЕН ТВ

Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров

Новости мира
Минфин разработал меры поддержки предприятий по производству дезинфицирующей продукции. Ведомство предложило поправки в Налоговый кодекс, разрешающие им не платить акциз при закупках...
Узнать больше

Онлайн-гинеколог потребовал у пациентки деньги за сохранение врачебной тайны

Новости мира
Онлайн-гинеколог, который назвался Арнольдом Карапетяном, «развел» пациентку на деньги. Он предложил жительнице Калуги провести онлайн-прием в Инстаграме. Предложение «жертве»...
Узнать больше

На самоизоляции россияне стали чаще заказывать вредную пищу

Коронавирус мир
Находясь на самоизоляции, россияне в три раза чаще стали покупать шоколад в сравнении со значениями 2019 года и прошедшего февраля. Об этом...
Узнать больше
-

Мэр Усть-Кута Александр Душин сообщил, что первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, заподозренный в поджоге леса с другими чиновниками, «пытался замять дело». Об этом пишет РЕН ТВ.

Отметим, что 28 апреля появились данные о том, что работники администрации Усть-Кутского района могли прибыть в лес, чтобы поджечь его. Один из чиновников был замечен неподалеку от места возгорания. Сами заподозренные отметили, что прибыли, чтобы снять пожар с коптера.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что после проверки, проводимой полицейскими по факту инцидента с чиновниками, будет проводиться кадровая перестановка.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

В Рязанской области начал работать Экономический информационный центр

Новости Рязани
В здании на улице Каширина, 1А в Рязани начал работу Экономический информационный центр. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Узнать больше

В центре Рязани произошло ДТП

Новости Рязани
В среду, 29 апреля, в центре Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе ДТП | Аварии | Рязань.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

24 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Состояние 24 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  Всего по...
Узнать больше

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+