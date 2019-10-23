На главную Новости мира «Замерзли насмерть»: названа причина смерти 39 мигрантов в фуре
Новости мираПроисшествия

«Замерзли насмерть»: названа причина смерти 39 мигрантов в фуре

Британская полиция поделилась деталями трагедии, в которой погибли 39 человек. Их тела были найдены в грузовике в Эссексе.

Выяснилось, что фура с нелегальными мигрантами прибыла в Великобританию из Бельгии. При этом 38 взрослых и подросток находились в морозильной камере. По предварительной версии, они умерли от обморожения, пишет Лайф со ссылкой на Reuters.

Ранее было в Твиттере было опубликовано видео с места случившегося.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Астрахани на видео сняли массовый замор рыбы

В Коми в снегу нашли тело замерзшего мужчины

Автобус и 4 легковушки столкнулись в Ростове