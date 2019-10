«Замерзли насмерть»: названа причина смерти 39 мигрантов в фуре

Британская полиция поделилась деталями трагедии, в которой погибли 39 человек. Их тела были найдены в грузовике в Эссексе.

Выяснилось, что фура с нелегальными мигрантами прибыла в Великобританию из Бельгии. При этом 38 взрослых и подросток находились в морозильной камере. По предварительной версии, они умерли от обморожения, пишет Лайф со ссылкой на Reuters.

Ранее было в Твиттере было опубликовано видео с места случившегося.

Thirty-nine people, including a teenager, have been found dead inside a lorry container at an industrial park in Essex.



Police and ambulance crews were called following the discovery at Waterglade Industrial Park in Grays at 1.40am.



