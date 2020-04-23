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Задержанный выместил злобу на машине ДПС в Петербурге

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В Петербурге неадекватный мужчина выместил злость на автомобиле полиции. Это произошло после того, как стражи порядка задержали буйного гражданина.

В распоряжении 78.ру оказалось видео с места инцидента. На кадрах можно увидеть, как два сотрудника ДПС ведут к патрульному авто задержанного. Последний вырывается из рук правоохранителей. когда троица оказывается вблизи машины ГИБДД, задержанный начинает колотить по ней ногами.

Однако несмотря на очень старательное сопротивление, сбежать мужчине не удается. Его все равно задержали.

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