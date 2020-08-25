Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» отказалась от секса за миллион

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отказалась секса с незнакомцем, который предлагал ей за любовные утехи миллион рублей, пишет Инфореактор.

37-летняя знаменитость сообщила в оном из интервью, что ей постоянно поступают неприличные предложения от мужчин. Она заявила, что предложения были разными: от агрессивных призывов до коммерческих идей.

«Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: «Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней». Отказывала сразу. Принципами не торгую», – сообщила Юлия.

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Она покинула юмористический коллектив «Уральские пельмени» в 2019 году. Сейчас Михалкова ведет детскую передачу и участвует в различных телевизионных проектах, а также написала свою книгу «Не говори мужчинам «Нет!».