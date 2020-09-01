В Подмосковье муж убил воспитательницу на глазах у детей

Возбуждено уголовное дело уголовное дело по факту убийства воспитательницы в детском саду в подмосковном Воскресенске, пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в понедельник, 31 августа, в детском учреждении на улице Чапаева. По предварительным данным, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, проник в детсад через черный вход, прошел в помещение младшей группы и несколько раз ударил ножом жену в шею и по рукам. Она скончалась на месте. Злоумышленника задержали на месте случившегося.

Правоохранители считают, что к убийству воспитательницы в детском саду могла привести алкогольная зависимость ее супруга.

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По некоторым данным, женщина еще в начале августа подала на развод и не жила с мужем. Предполагается, что это усилило склонность мужчины к алкоголизму, и он в нетрезвом состоянии пошел на преступление.