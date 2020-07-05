Выбросившая ребенка из коляски воспитатель объяснила свой поступок

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Воспитатель самарского дома малютки, выкинувшая ребенка из коляски, прокомментировала инцидент, пишет «КП».

Ранее в Сети появилось видео из дома ребенка «Солнышко». На кадрах видно, как во время прогулки сотрудница учреждения выкидывает малыша из игрушечной коляски. При этом ребенок продолжал лежать, а женщина сидела и не помогала ему. Женщину уволили. Также работы лишилась ее коллега, наблюдавшая за происходящим.

Исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест пообщалась с главврачом дома ребенка. Она рассказала, что воспитательница ответила ей на вопрос о том, почему она так поступила, спокойно: все же живы, никто не пострадал.

По ее словам, что она сделала это для безопасности самого ребенка – якобы чтобы коляска не сложилась.

Обе сотрудницы в доме ребенка «Солнышко» проработали более десяти лет, в последнее время в семьях у них не все гладко: одна стала матерью-одиночкой, у второй мужа уволили с работы.

Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины проступка.