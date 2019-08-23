Вот это поворот: Россияне стали лучше относиться к бренду LADA

Накануне производитель «АвтоВАЗ» провел конференцию службы по качеству и удовлетворенности потребителей компании.

Вице-президент отдела Ксавье Эжер сообщил о повышении удовлетворенности клиентов отечественным брендом. По его словам, значительных результатов удалось добиться за первое полугодие 2019 года, пишет портал CarsWeek.