Вот это поворот: Россияне стали лучше относиться к бренду LADA

Накануне производитель «АвтоВАЗ» провел конференцию службы по качеству и удовлетворенности потребителей компании.
Вице-президент отдела Ксавье Эжер сообщил о повышении удовлетворенности клиентов отечественным брендом. По его словам, значительных результатов удалось добиться за первое полугодие 2019 года, пишет портал CarsWeek.
«Оценка основных показателей качества показала рост удовлетворенности потребителей LADA. Необходимо поддержать положительную динамику и продолжать комплексную работу по улучшению общего мнения о бренде», – отметил функционер.