Воспитательница выбросила маленького ребенка из коляски в Самаре

В Самаре предстанут перед судом воспитательницы дома ребенка «Солнышко». Под уголовную статью женщин подвели их методы воспитания детей-сирот, пишет «КП».

О жестоком обращении с малышами стало известно в начале июля. Неизвестный запечатлел, как одна из воспитательниц вытряхнула ребенка из детской коляски, а потом ударила по лбу другого малыша. За всем этим наблюдала еще одна сотрудница учреждения, но она ничего не сделала.

В итоге двух воспитательниц дома ребенка уволили. С таким решением они не согласились и обратились в суд с требованием выплатить им зарплаты и премии за те дни, когда они не были на работе, а также моральный ущерб по полмиллиона рублей каждой.

Отметим, что бывшим воспитательницам грозит реальный срок. Они могут провести за решеткой до 3 лет.