Водители маршруток подрались на дороге в Уфе: видео

14 октября, в дневное время суток, водители маршруток в Уфе устроили драку прямо на дороге. Разборка происходила на проспекте Октября.

Пассажиры одной из маршруток засняли инцидент на видео. При просмотре ролика можно увидеть, как один из шоферов подошел к другому и стал высказывать ему свои претензии. Затем конфликт резко перешел в драку. Победителем «рукопашной схватки» стал водитель второй маршрутки.

Из-за чего у водителей маршруток произошел конфликт, неизвестно, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото и видео: vk.com/bashdtp (БашДТП | Уфа и Башкортостан)