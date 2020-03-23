Власти рассказали, сколько готовы потратить на борьбу с COVID-19

10 миллиардов рублей потратят российские власти на борьбу с коронавирусом. Кроме того, стало известно, на что пойдут средства.

Деньги пустят на оборудование и продукцию для диагностики, а также лечения эпидемических заболеваний. Правительство собирается купить средства индивидуальной защиты.

Отметим, что Минпромторг получит в текущем году семь с половиной миллиардов рублей. Деньги выделят из резервного фонда. На них будут куплены аппараты ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщает РЕН ТВ.