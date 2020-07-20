Виктория Боня впечатлила поклонников снимком в купальнике

Актриса и телеведущая Виктория Боня поразила подписчиков в Instagram своим снимком. Звезда сфотографировалась в купальнике и показала ровный загар.

— Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка, — написала под снимком Боня.

Актриса поделилась с подписчиками главными правилами удачного загара. Среди них – три дня лежать под зонтиком и никогда не загорать под зонтиком.

Фанаты поблагодарили Викторию за полезные советы и усыпали звезду комплиментами, особенно по поводу её розового купальника.