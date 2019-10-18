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Видео: В Башкирии пьяный пассажир справил нужду в салоне автобуса

Пьяный мужчина справил нужду прямо в салоне общественного транспорта. ЧП случилось в автобусе, который следует по маршруту Салават – Стерлитамак в Башкортостане.

Об инциденте рассказал в сети водитель маршрутки. Мужчина отметил, что пассажир мог бы попросить об остановке, и не получил бы отказа. Однако он поступил иначе, испортив сиденья в автобусе своим поступком. Затем мужчины убежал. Водитель попытался догнать нарушителя общественного порядка, однако не смог.

При этом водитель упомянул и других пассажиров. Он заметил, что люди портят новые автобусы, оставляя в салоне грязь, прилепляя жвачки. Другим шоферам мужчина посоветовал не перевозить пьяных пассажиров, чтобы не встречаться с такими же проблемами, сообщает ГТРК Башкортостан.

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