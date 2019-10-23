В Токио представлена новая Honda Fit/Jazz

В Токио (Япония) представили обновленный хэтч Honda Fit/Jazz. В стране восходящего солнца дебютировала уже четвертая генерация данной модели.

Работники концерна Honda сообщили, что обновленный хэтч будет предлагаться в пяти версиях: Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe. В комплектации Home будет стоять кожаный руль и мягкие вставки в салоне. Версия Ness добавит к этим плюсам цветные акценты в интерьере и на кузове, и еще водостойкие материалы отделки. Абсолютно новое исполнение Crosstar кроме выше перечисленного предложит владельцам черный пластиковый обвес, рейлинги на крыше и увеличенный дорожный просвет. Флагманский вариант под названием Luxe оснащен кожаными креслами, колесами на 16 дюймов, а также хромированными накладками на нижней части дверей. Во всех версиях, кроме стандартной, будут также новая мультимедиа, комплекс электронных ассистентов, системы автоматического торможения и удержания автомобиля в полосе.

1 из 5

Основные «фишки» салона нового Fit/Jazz являются двухспицевый руль и дисплей вместо комбинации приборов. Также машина позволит делать из нее трансформер: варианты раскладывания сидений разные. Начало реализации новинки запланировано на экватор следующего года. Однако в Россию данная модель навряд ли приедет, сообщает Авторевю.

Фото: компания Honda