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В Токио показали обновленную Mazda CX-8

Во время автошоу в японском Токио общественности продемонстрировали немного обновленную Mazda CX-8. Кроссовер улучшили в основном за счет переоснащения.

Инженеры сделали более объемную шумоизоляцию, увеличили размер экрана медиасистемы (теперь он равен 8 дюймам, против бывших 7-ми). Сиденья второго ряда теперь могут быстро складываться. А если немного доплатить, то производитель установит на них вентиляцию. Кроме того, стала больше ниша под полом багажника.

Вся гамма моторов – атмосферный движок объемом 2.5 литра, турбоустановка того же объема и турбированный дизель на 2.2. литра – отныне доступна и с переднеприводной, и с полноприводной трансмиссией. В стране восходящего солнца улучшенную Mazda CX-8 начнут продавать уже в конце следующего месяца, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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