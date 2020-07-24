В Татарстане катер разорвал мужчине ногу мотором

В Татарстане мужчина едва не погиб при наезде катера. Инцидент произошел на реке Волге.

На территории Зеленодольского района 69-летний водитель катера «Bayliner45» Совершил наезд на 53-летнего мужчину, который купался в необорудованном для этого места. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Татарстан, потерпевший плыл брасом в специальных очках. Он резко вынырнул из воды рядом с катером. Водитель судна и пловец вовремя друг друга не заметили. В итоге катер налетел на купающегося и едва не оторвал ему ногу мотором.

После столкновения с судном потерпевшего доставили в Зеленодольскую ЦРБ. Он попал в хирургическое отделение, где ему был поставлен диагноз «обширная рана бедер и ягодиц», сообщает Kazanfirst.