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В Сызрани пешеход убегал от полицейских и попал под авто

10 сентября, после 21:00 в Сызрани 31-летний пешеход угодил под колеса авто. ЧП случилось на улице Декабристов, около храма святой мученицы Татианы.

Согласно данным свидетелей ДТП, потерпевший попал под колеса Лады Приоры после того, как решил убежать от проходивших неподалеку стражей порядка. Правоохранителей мужчина заметил, стоя с компанией рядом с алкомаркетом. Очевидцы утверждают, что пешеход стал пересекать дорожное полотно на запрещающий сигнал светофора, а ехавший с небольшой скоростью автомобилист все равно не смог избежать столкновения.

После наезда пострадавший потерял сознание. Однако через некоторое время пришел в порядок. Приехавшие на место ЧП медики доставили сбитого мужчину в медучреждение. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает КТВ Луч.

Фото: скриншот из видео

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