В Ставрополе арестован катавшийся по полу магазина голый пранкер

15 суток – именно такой арест избран в качестве меры пресечения для пранкера в Ставрополье. Его помощникам назначены аресты по 5 и 10 суток.

Ребята наказаны за мелкое хулиганство. Дело в том, что они сняли на видео провокационный клип. Молодые люди устроили хаос в супермаркете.

Арестованный на 15 суток парень разделся до трусов, разлил жидкость на пол магазина и стал кататься по полу. Неподалку от него полуголая девушка танцевала тверк. А еще один помощник размазал торт о лицо «главного героя», сообщает РЕН ТВ.

Фото: Yotube