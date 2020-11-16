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В Скопинском районе отметили День доброты

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13 ноября – Всемирный день доброты. В Побединском детском саду Скопинского района этот день прошёл под девизом «Дарю добро!». С детьми были проведены беседы и тематические занятия.

Начался День доброты с улыбок, которые дети и взрослые подарили друг другу. Дошкольники познакомились со словарём нравственности, педагоги прочитали ребятам рассказы  Марии Хаткиной «Забота» и «Милосердие».

Старшие дошкольники под руководством воспитателя Елены Овинниковой участвовали в игре-викторине «Твори добро другим во благо», угадывали литературных героев, которые совершали добрые поступки. Педагог провела конкурс пословиц и поговорок «Добрыми делами славен человек».

А на мастер-классе «Сердце для друга» дошколята изготовили сердца, наполнив их самыми добрыми пожеланиями друг для друга.

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