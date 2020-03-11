В Сети опубликовали видео смертельного ДТП с тремя трупами на Кубани

Три человека разбились насмерть в ДТП на территории Краснодарского края. В распоряжении издания «Регион Онлайн» оказалось видео с места событий.

Напомним, что автокатастрофа случилась 11 марта, в утреннее время суток. Участниками столкновения стали ВАЗ и Mazda. Видеозапись позволяет сделать вывод о том, что один из автомобилистов выехал на полосу для встречных машин и устроил лобовой удар.

В итоге погибли оба водителя и один пассажир. Все люди скончались еще до приезда медиков. По факту случившегося начато расследование.

Фото и видео – Регион Онлайн