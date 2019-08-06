В России начались продажи кроссовера Changan CS35 Plus

На российском авторынке стартовали продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus. Новинка предлагается в четырех модификациях.

Стартовая цена паркетника – 1 079 900 рублей. Речь идет о вариации Comfort MT. При этом, если приобретать авто в кредит и отдавать в Трейд-ин свой старый автомобиль, то стоимость составит 969 000 рублей.

Следующая модификация Luxe будет стоить 1 129 900 рублей, Comfort AT обойдется в 1 169 900 рублей, за версию Luxe придется выложить 1 219 900 рублей, пишет портал Pnzdrive.

Отметим, что Changan CS35 Plus во всех комплектациях оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 128 лошадиных сил.